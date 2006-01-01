الجارديان: الإسكندرية أبرز المستفيدين من الأمم الإفريقية

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن مصر لديها جانب آخر، فالشعب المصري مضياف جدًا بطبعه ويرحب بكل من هو أجنبي.



وتابعت أن بطولة الأمم الإفريقية 2006 تختلف تمامًا عن البطولة في 2019، ففي 2006 كان السياح في كل مكان والوضع في الإسكندرية كان مزدحما للغاية، وكما هو الحال في 2019، إلا أن المختلف هو أن البطولة تقام هذه المرة في الصيف، أي أن السياح والمصطافين أعدادهم الضعف.



وأضافت أن الإسكندرية تحقق إيرادات من السياحة أكثر من باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، على عكس باقي المحافظات المصرية.



وأشارت إلى أن سكان المدينة الساحلية لا يضيعون أوقاتهم في الفراغ، ويستفيدون من السياحة الكبيرة، من خلال بيع الأطعمة الشعبية للمدينة والهدايا التذكارية وحتى التصوير.