الصور الأولى لعقار مدينة الأمل المنهار

حصل "الدستور" على الصور الأولى لحادث انهيار عقار بمدينة الأمل بمنطقة إمبابة، اليوم الإثنين، الذي راح ضحيته شاب وأصيبت والدته وشقيقه، بينما تبحث قوات الإنقاذ البري عن شقيقتهما المفقودة أسفل العقار.



تلقت غرفة النجدة بلاغًا بانهيار العقار رقم 2 حارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد بمدينة الأمل، فانتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين من الفحص انهيار العقار بأكمله، فتم إنقاذ سيدة ونجلها، بينما توفي نجلها الآخر، وتبحث قوات الإنقاذ البري عن ابنتها الثالثة أسفل الأنقاض.



وكشفت التحريات الأولية عن أن العقار كانت به أسرة واحدة، وأسفر الانهيار عن إصابة كل من الأم "أنصاف حسين أحمد" 65 سنة، و"عمرو فؤاد بدرى" 33 سنة، وتم نقلهما لمستشفى إمبابة العام، ووفاة شقيقه "رامى" 30 سنة، وجار البحث عن شقيقته "هبة" 28 سنة.