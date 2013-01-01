سانا: إصابة مدنيين اثنين بطلقات نارية في اعتداء للقوات التركية على ريف الحسكة

أصيب مدنيان جراء اعتداء القوات التركية بالأسلحة الرشاشة على فلاحين يعملون في حقولهم، بقرية باب سليمان بريف الحسكة الشمالي بسوريا، قرب الحدود مع تركيا.



وقالت مصادر سورية، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الاثنين: "إن القوات التركية أطلقت أعيرة نارية من الأسلحة الرشاشة على المدنيين في القرى السورية القريبة من الحدود مع تركيا، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين من قرية باب سليمان في ناحية الجوادية، كانا يعملان في أراض زراعية في محيط القرية".



وأوضحت المصادر أن اعتداء القوات التركية على المدنيين في القرى والبلدات الآمنة في أقصى الريف الشمالي للحسكة، قرب الحدود مع تركيا، يأتى في سياق استهدافها المتواصل للسيادة السورية.