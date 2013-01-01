الإثنين 01 يوليه 2019 الموافق 28 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

الرئيس الأفغاني يؤكد رغبة بلاده في إقامة علاقات جيدة مع باكستان

الإثنين 01/يوليه/2019 - 02:04 م
الرئيس الأفغاني
الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني
طباعة
أكد الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني رغبة بلاده في إقامة علاقات جيدة مع باكستان، كما أكد دعم أفغانستان الكامل لكل الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المشتركة من الاتصال والتقدم والتعاون الإقليمي.

وأشاد الرئيس الأفغاني- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- برؤية رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ورئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا حول الدعم لأفغانستان آمنة ومستقرة ومزدهرة.

وأعرب الرئيس الأفغاني، الذي اختتم زيارته لباكستان الجمعة الماضي، عن تفاؤله بالاتصالات الأخيرة التي أجريت بين القيادات الأفغانية والباكستانية والتي من شأنها أن تسهم في سد فجوة ضعف الثقة وتعزيز الروابط الثنائية وتحسينها بين الدولتين الجارتين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

"متنساس التوك توك".. رسالة عنيفة من رئيس الزمالك لكهربا

منذ حوالي 6 ساعات

اليوم.. طلاب الثانوية يمتحنون اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"صفقاته مشبوهة".. حمد بن جاسم يشتري 25% من امبراطورية ريتشارد كارينج

منذ حوالي 4 ساعات

مصير منتخب مصر بعد تصدره لمجموعته في أمم افريقيا

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

مصير منتخب مصر بعد تصدره لمجموعته في أمم افريقيا

"سقطة المنحط".. شاهد اضطراب الأجير محمد ناصر بعد تجاوزه في حق أردوغان بالخطأ

تشيلسي يعلن رحيل 5 لاعبين

ستوديو

سعيد محمود يكشف تاصيل خطوات تسجيل المواطنين فى منظومة التأمين الصحي

الصحة: خدمة التأمين الصحي الشامل لا تقل جودة المستشفيات الخاصة (فيديو)

شيريهان تودع عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة (شاهد)

فيديو.. أعضاء البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفارقة يكشفون كيف انضموا للبرنامج

ads

رياضة

كولن الألماني يعايد قائده السابق يوسف محمّد

السامبا والتانجو يتحديان شبح الإخفاقات في كلاسيكو جديد بكوبا أمريكا

نظافة الشباك لم ترحم مدرب مصر من الانتقادات المتواصلة

دنيس سواريس يعود إلى سلتا فيغو من بوابة برشلونة

الرئيس نيوز

طيار ألماني يُخطر مطار الغردقة بتلقيه استغاثة من مركب تتعرض للغرق برأس غارب

على مائدة الإفطار.. صلاح يبحث عن "الثراء"

مسؤول إسرائيلي: روسيا عطلت خدمة GPS بمطار بن جوريون.. وموسكو تنفي

بعد رحيل "العباسي".. ننشر قصيدة صلاح عبد الصبور عن "أول جندي رفع العلم في سيناء"

منوعات

الصين تواصل الإعفاءات الضريبية على شراء سيارات الطاقة الجديدة

علماء يكتشفون طريقة جديدة للبحث عن الحياة خارج الأرض

هروب أفعى "آكلة للبشر" ببريطانيا

أحذية مستوحاة من لوحات فنية

إسلام سياسي

خبير سياسي: حديث واشنطن عن عودة داعش محاولة لبث الرعب

إخواني منشق: الجماعة تريد تصدير فكرة المظلومية لتصعيد ضد مصر

معركة بالأسلحة في العاصمة الأفغانية بعد إصابة 65 في انفجار قوي

التحالف الدولي يعلن مقتل قياديين لـ"القاعدة" غرب سوريا

مقالات الرأي
عمرو خالد
المدد إلهى.. كلمة السر
ماجد حبته
عملاء.. مومياوات.. ومخابيل
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
المزيد
ads

الثقافة

"المختلف والمؤتلف" كتاب جديد لخلدون الشمعة عن منشورات المتوسط

مكتبة الإسكندرية تنظم دورة لقراءة وتحليل النقوش الآرامية

"أبوظبي للإعلام" تفتتح النسخة الثانية من مسابقة "أرى روايتي"

الليلة.. "الأفلام السينمائية الصينية" بالمركز الثقافي الصيني

صفحتنا ع الفيس بوك