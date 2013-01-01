الرئيس الأفغاني يؤكد رغبة بلاده في إقامة علاقات جيدة مع باكستان

أكد الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني رغبة بلاده في إقامة علاقات جيدة مع باكستان، كما أكد دعم أفغانستان الكامل لكل الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المشتركة من الاتصال والتقدم والتعاون الإقليمي.



وأشاد الرئيس الأفغاني- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- برؤية رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ورئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا حول الدعم لأفغانستان آمنة ومستقرة ومزدهرة.



وأعرب الرئيس الأفغاني، الذي اختتم زيارته لباكستان الجمعة الماضي، عن تفاؤله بالاتصالات الأخيرة التي أجريت بين القيادات الأفغانية والباكستانية والتي من شأنها أن تسهم في سد فجوة ضعف الثقة وتعزيز الروابط الثنائية وتحسينها بين الدولتين الجارتين.