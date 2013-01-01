ماليزيا تؤكد تعاونها مع السعودية لضمان سلامة حجاجها

صرح الوزير المسئول عن الشئون الدينية في ماليزيا مجاهد يوسف، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الماليزية ستتعاون مع حكومة المملكة العربية السعودية لضمان سلامة الحجاج الماليزيين، وسط الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة.



ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن مجاهد قوله- أمام البرلمان ردا على سؤال حول ضمان الحكومة لسلامة الحجاج الماليزيين- إن مؤسسة الحج على اتصال دائم مع السلطات الأمنية السعودية بهذا الشأن.



وأضاف: "عندما يصل الحجاج إلى مكة المكرمة، فهم تحت مسئولية السلطات الأمنية السعودية، وضمان سلامة الحجاج من جميع أنحاء العالم بمن فيهم الماليزيون، تتصدر قائمة أولويات السعودية".