إجلاء أكثر من 830 ألف شخص بجزيرة "كيوشو" اليابانية بسبب الأمطار

ذكرت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية، أن فرق الإخلاء تعمل على إجلاء أكثر من 830 ألف شخص في جزيرة "كيوشو" جنوبي اليابان، نتيجة الأمطار الغزيرة التي أدت إلى حدوث فيضانات وغرق الطرق بالجزيرة.



وأضافت الشبكة أن سيدة يابانية لقيت حتفها، اليوم الاثنين، إثر غرق منزلها بسبب وقوع انهيار أرضي نتيجة لاستمرار سقوط الأمطار، موضحة أنه تم إنقاذ 4 أشخاص كانت حافلتهم تعثرت في الطريق، وإنقاذ 6 آخرين من منازلهم التي حاصرتها مياه الأمطار.



ولفتت الشبكة إلى أن حركة القطارات لا تزال معلقة، فضلا عن غلق بعض الطرق السريعة بسبب الأمطار.

وكانت السلطات اليابانية أمرت، في وقت سابق من اليوم، بإجلاء 6051 شخصا من منازلهم بمقاطعة "كاجوشيما" الواقعة بالجزيرة.



يذكر أن سقوط الأمطار الغزيرة على غرب اليابان العام الماضي تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، أسفرت عن مقتل أكثر من 220 شخصا، وهو أكبر عدد من الوفيات خلال ثلاثة عقود.