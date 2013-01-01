إزالة 587 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالمنيا خلال يونيو الماضى

صرح محافظ المنيا، بأنه تمت إزالة عدد 587 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة 76 فدانًا و23 قيراطًا و11 سهمًا، وذلك خلال حملات الإزالة المستمرة التي نظمتها مديرية الزراعة بمختلف مراكز المحافظة خلال شهر يونيو الماضى.



وأضاف المحافظ- في بيان اليوم الإثنين، أن الحملات شملت 9 مراكز من المحافظة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة، والتصدي لمحاولات الاستيلاء على أراضى الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين.



ومن جانبه، أوضح الدكتور أبو الخير مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن إزالة عدد 17 حالة تعد بمركز العدوة على مساحة 22 قيراطًا و148 حالة بمركز مغاغة على مساحة 3 أفدنة و12 قيراطا و3 أسهم، و15 حالة بمركز بني مزار بمساحة فدان و12 قيراطًا و11 سهمًا، وحالتين بمركز مطاى على مساحة 20 سهمًا و29 حالة بمركز سمالوط على مساحة 21 قيراطًا و19 سهمًا، و95 حالة بمركز المنيا على مساحة فدانين و4 قراريط و9 أسهم، و24 حالة بمركز أبوقرقاص على مساحة 13 قيراطًا و6 أسهم، و111 حالة تعدٍ بمركز ملوي على مساحة 61 فدانًا و11 قيراطًا و13 سهمًا، و105 حالات تعدٍ بمركز ديرمواس على مساحة 5 أفدنة و17 قيراطًا و8 أسهم، بالإضافة إلى 5 حالات تعدٍ تابعة للإصلاح الزراعي على مساحة 3 قراريط و18 سهمًا.