الأنباء الفرنسية: كريستى لم تحصل على تمثال توت عنخ آمون بطرق قانونية

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، أن دار مزادات كريستى مصرة على عرض التمثال النصفي للملك توت عنخ آمون المسروق فى ظل غضب مصرى كبير.



وتابعت: أن التمثال يبلغ عمره 3 آلاف عام، ومن المتوقع أن يصل سعره لنحو 4 ملايين جنيه إسترليني، إلا أن مصر تسعى لوقف المزاد المقرر إقامته يوم 4 يوليو المقبل، وإعادة التمثال مرة أخرى.



وأضافت: أن كريستي- حتى الآن- لم تنجح في إثبات قانونية ملكيتها للتمثال، ويبدو أن رواية عالم الآثار زاهي حواس حول سرقة التمثال من معبد الكرنك في سبعينيات القرن الماضي صحيحة.



وأشارت إلى أنه من غير المتوقع أن تتدخل وزارة الخارجية البريطانية لحل الأزمة، على الرغم من أن القوانين البريطانية تحظر بيع التحف الفنية الأثرية أو أي مصنفات فنية عرف أنها مسروقة أو حصل عليها بشكل غير قانوني.