رئيس الموساد: إيران تسعى لنقل قواعد إلى شمال سوريا

كشف رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلى (الموساد) يوسي كوهين، اليوم الإثنين، عن أن إيران وحزب الله يخططان لنقل جزء من قواعدهما العسكرية من جنوب سوريا إلى شمال البلاد، حيث يعتقدان أن إسرائيل لن تكون قادرة على مهاجمتهما.



وخلال سنوات الأزمة السورية، شنت إسرائيل الكثير من الغارات على أهداف إيرانية داخل سوريا.



وقال كوهين، في مؤتمر أمني بوسط إسرائيل: "لا نرغب في الدخول في صراع مع سوريا إلا أنه لا يمكننا السماح لها بأن تصبح ساحة للقوات الإيرانية لاستهدافنا".



واستطرد: "لا يمكننا أن ندع سوريا تتحول لقاعدة لوجيستية لنقل الأسلحة لحزب الله فى لبنان... وقد عملت إسرائيل سرًا وعلانية على مدار الأعوام الأربعة الماضية من أجل الحيلولة دون المزيد من التموضع للقوات والأسلحة الدقيقة في سوريا".



وأكد أنه "بفضل هذه الخطوات الحاسمة، أعتقد أن الإيرانيين سيصلون في النهاية إلى استنتاج بأن الأمر لا يستحق".



وأشار إلى أن الموساد "رصد تغييرًا في الاتجاه".



وذكر أنه في ضوء الجهود الإسرائيلية لإحباط وجود إيران وحزب الله في سوريا، فإنهم "يرغبون في نقل بعض قواعدهم إلى الشمال السوري، حيث يعتقدون خطأ أننا سنواجه صعوبة في الوصول إليهم".



وأضاف كوهين أن إيران وحزب الله يركزان جهودهما أيضا على شرق سوريا.