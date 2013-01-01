تأجيل جلسة التصالح مع نجل صفوت الشريف

قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، الإثنين، تأجيل جلسة إجراءات تصالح "أشرف صفوت الشريف" في اتهامه بالتهرب الضريبي، إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل، لإتمام إجراءات التصالح.



صدر القرار برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية كلا من المستشارين عبدالرحيم الخطاري ومصطفى العفيفي، وسكرتارية محمد صبحي.



ويتضمن التهرب الضريبي 4 حالات أقرها القانون، منها تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة دون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.