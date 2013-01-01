رئيس جامعة الإسكندرية يبحث إنشاء درجات علمية مع "بيس" الأمريكية

بحث رئيس جامعة الإٍسكندرية الدكتور عصام الكردي، خلال استقباله، اليوم الاثنين، الدكتور مارفين كريسلوف رئيس جامعة "بيس" الأمريكية، سبل التعاون الممكنة بين الجامعتين في المجالات الأكاديمية المختلفة، وإنشاء درجات علمية مشتركة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، خاصة في مجالات التسويق وإدارة الأعمال وعلوم البيئة والحاسب الآلي، وتوقيع اتفاقية تعاون مشتركة لتفعيل هذا التعاون.



وأكد الدكتورعصام الكردي- في بيان- أن جامعة الإسكندرية لديها اتفاقيات تعاون مع كبرى الجامعات العالمية، والعديد من البرامج المشتركة مع جامعات أمريكية.



وقال إن جامعة الإسكندرية وقعت اتفاقية لتفعيل نظام الكليات المجتمعية بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع عدة جامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو النظام الذي يتيح للدارسين الحصول على شهادة بعد سنتين، واستكمال الدراسة بجامعة الإسكندرية أو إحدى الجامعات الأمريكية لمدة سنتين أخرتين، والحصول على شهادة مشتركة من الجامعتين، فضلا عن التعاون مع جامعة (فيرجينيا تك) الأمريكية.



وأشار إلى بدء الدراسة بكلية الحوسبة وعلوم البيانات، والتي تأتي تماشيًا مع التطور العلمي والتكنولوجي الهائل في العالم، وأهمية مواكبة جامعة الإسكندرية لهذا التطور.



ودعا إلى التعاون المشترك مع جامعة "بيس" الأمريكية، من خلال البرامج الدراسية المتطورة التي ستقدمها الكلية الجديدة.



من جهته، أعرب الدكتور مارفين كريسلوف، عن سعادته بزيارته لمصر، مؤكدا أن مصر تشهد طفرة عمرانية كبيرة خاصة في المشروعات القومية التي تقام حاليا، ومشروعات البنية التحتية، ورحب بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، لا سيما أنها تتبوأ مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية.