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محافظات

جامعة أسيوط تدفع قافلة طبية مجانية بمركزي الخارجة وباريس

الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:51 م
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
أ ش أ
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قال محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة سوف تستقبل يومي الخميس والجمعة 4، 5 يوليو الحالي القافلة الطبية العلاجية التابعة لجامعة أسيوط؛ لتوقيع الكشف الطبي وتقديم الأدوية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة بالمجان لأبناء المحافظة بمركزي الخارجة وباريس.

وأضاف المحافظ- في بيان اليوم الإثنين- أن ذلك يأتي في إطار التنسيق مع الجامعات المصرية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وسد العجز في بعض التخصصات الطبية، مشيرا إلى استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات لأفرادها نظرا للخدمات الطبية الجليلة المقدمة لأبناء المحافظة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد أن القافلة تشمل تخصصات باطنة عامة وجراحة ونفسية وعصبية ونساء وتوليد ومسالك بولية وجلدية وتناسلية أطفال وأمراض صدرية وجراحة عظام وأنف وأذن وجراحة عيون وجهاز هضمي وكبد وجراحة أوعية دموية وجراحة تجميل وجراحة أسنان، وسوف تباشر أعمالها يوم الخميس بمستشفى الخارجة العام ويوم الجمعة بمستشفى باريس المركزي.
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