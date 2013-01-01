نظافة الشباك لم ترحم مدرب مصر من الانتقادات المتواصلة

على الرغم من تحقيق منتخب مصر لإنجاز يتمثل في الوصول للعلامة الكاملة بحصده تسع نقاط من ثلاث مباريات بالدور الأول لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مع خروج شباكه نظيفة إلا أن الانتقادات لا تزال تنال من المدرب المكسيكي خافيير أجيري.



وفاز منتخب مصر بهدفين دون رد على نظيره الأوغندي، أمس الأحد، ليعزز موقعه في صدارة المجموعة بعد انتصاره على زيمبابوي 1-صفر في المباراة الافتتاحية ثم على الكونجو الديمقراطية 2-صفر.



وعاب النقاد والمحللون على أجيري عدم وجود خطة واضحة أو أداء جماعي منظم للفريق، مؤكدين أن الفوز في المباريات الثلاث جاء بمجهود اللاعبين ومهاراتهم الفردية وعلى رأسهم محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي.



وقال عادل طعيمة الرئيس السابق لقطاع الناشئين بالأهلي إن منتخب مصر "ظهر في حالة يرثى لها" على مدار الشوط الأول وكانت لأوغندا السيطرة الكاملة مع وجود أخطاء دفاعية بالجملة لمنتخب مصر الملقب "بالفراعنة".



وأضاف طعيمة لرويترز "تألق الحارس محمد الشناوي في الزود عن مرماه يؤكد أن هناك عدم تماسك دفاعي بدليل وصول مهاجمي أوغندا لمرمى الحارس عدة مرات كان يمكن أن تنتهي بأهداف في ثلاث مرات منها دون أدنى مسؤولية على الشناوي".



وأشار طعيمة إلى أن المدرب المكسيكي فشل تماما "في حل لغز التراجع الكبير في مستوى أداء خط الوسط".



*أداء غير مقنع

وقال ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب: "ما زلت عند رأيي السابق بان أداء الفراعنة في البطولة غير مقنع حتى الآن".



وأضاف "لا يوجد أي ترابط بين الخطوط واعتقد أن خط الوسط هو الحلقة الأضعف في صفوف الفريق وكان سببا في امتلاك أوغندا للكرة والسيطرة وبناء الهجمات بل أنه كان سببا في إرهاق مدافعي ومهاجمي مصر على حد سواء".



وتابع "الأدوار القادمة لا تحتمل مثل هذا الأداء العشوائي وعلى المدرب أن يجد حلولا وأن يصل لعلاج سريع لأننا دخلنا في أدوار خروج المغلوب فلا مجال للتعويض".



ويرى جمال عبد الحميد مهاجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أن المنتخب المصري يحقق الفوز بالمهارات الفردية حتى الآن، مشيرا إلى أن الأهداف الخمسة التي أحرزها منتخب مصر في المباريات الثلاث جاءت بمجهود فردي وليس من هجمات منظمة.



وأضاف "عبد الحميد": "يجب أن يكون هناك ضغط هجومي منظم في دور الستة عشر منذ الدقيقة الاولى واستغلال الفرص لتسجيل الأهداف وإعادة خط الوسط إلى الخدمة مرة اخرى وخاصة عبد الله السعيد. نحتاج لأداء جماعي مقنع".



ولم تتوقف الانتقادات عند المتخصصين وخبراء كرة القدم لكنها انتقلت لرواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث صب الكثيرون غضبهم على المدرب بعبارات تحمل الكثير من السخرية والنقد اللاذع.



ورغم كل الانتقادات إلا أن المدرب اجيري يرى أن "المستوى يتحسن من مباراة لأخرى ونتدرج في القوة".



وبرر أجيري بعض السلبيات التي يقع فيها الفريق بالضغوط الجماهيرية قائلا خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأمس "اللعب أمام 70 ألف متفرج ليس بالأمر السهل على اللاعبين. الجماهير تضغط في كل الأوقات بحثا عن الفوز وبالتأكيد يكون لذلك انعكاسه على أداء المنتخب".



واعترف اجيري بقوة المنتخب الأوغندي مؤكدا أنه فوجئ بالمستوى القوي في الشوط الأول، حيث سيطر المنافس على مجريات اللعب بأداء مفتوح وهجوم مستمر.



وسيلتقي منتخب مصر مع أحد المنتخبات التي ستحل في المركز الثالث بإحدى المجموعات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة على أن تقام المباراة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.