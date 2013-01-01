استمرار ضعف الطلب العالمي يؤثر على مبيعات السيارات في يونيو

أظهرت بيانات صناعية اليوم الإثنين أن شركات صناعة السيارات الخمس في كوريا الجنوبية سجلت انخفاضًا بنسبة 8.8% في مبيعات الشهر الماضي نظرا لاستمرار ضعف الطلب في الأسواق العالمية.



حققت شركات صناعة السيارات الخمس بكوريا الجنوبية- هيونداي موتور، كيا موتورز، جي إم كوريا، رينو سامسونج، سانج- يونج موتور- مجتمعة مبيعات وصلت إلى 680،455 سيارة في يونيو، مسجلة انخفاضا واضحا عن 745،753 وحدة حققتها العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن الشركات سالفة الذكر.



أرجعت الشركات سبب تراجع المبيعات إلى انخفاض الطلب في الأسواق الرئيسية الكبرى ومن ضمنها الصين، وأعربت في الوقت نفسه عن مخاوفها من استمرار الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي قد يؤثر بالسلب أكثر على مبيعاتها في حال لم يتم حل الخلاف.



تراجعت المبيعات بنسبة 5.2% إلى 124،963 وحدة الشهر الماضي مقارنة بـ 131،827 تم تحقيقها العام الماضي. في حين أظهرت البيانات أن المبيعات الخارجية انخفضت بنسبة 9.5٪ إلى 555،492 من 613،926 خلال نفس الفترة من العام الماضي.



لم تبلغ "هوينداي موتور" أو "كيا موتورز" أكبر مصنعي السيارات بالبلاد، عن أي تحسن في مبيعات الشهر الماضي ويرجع ذلك أيضا إلى انخفاض الطلب في الصين والأسواق الناشئة مثل تركيا.



هبطت مبيعات هيونداي بنسبة 8.3% إلى 378،714 وحدة الشهر الماضي من 412،852 سجلتها العام السابق.



وتتوقع الشركة المصنعة لسيارة السيدان الشهيرة "سوناتا" وسيارة "سانتافي" الرياضية متعددة الاستخدامات أن تساعد "بلايسيد" التي تباع حاليا في الأسواق الأمريكية، في زيادة المبيعات في النصف الثاني من العام.



في حين أن مبيعات كيا- الشركة التي تحوز هيونداي على 34% من حصتها- انخفضت بنسبة 6.2% إلى 236،229 وحدة من 251،856 بالعام السابق.



ويبدو أن الشركتين في حاجة ماسة لتعزيز المبيعات في الصين- أكبر سوق للسيارات في العالم- لتحقيق هدف المبيعات البالغ 7.55 مليون سيارة لهذا العام. كما يذكر أن مبيعات الشركتين انخفضت في الصين في الفترة بين شهري يناير إلى مايو بنسبة 22%، لتصل إلى 343،383 سيارة من 438،364 سيارة تم بيعها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



بيد أنهما في المقابل عززا من المبيعات في الولايات المتحدة وأوروبا، بفضل السيارات الرياضية متعددة الأغراض والطرازات المخصصة لتناسب الأسواق المحلية.



ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 3.4% في الولايات المتحدة إلى 525،289 من 507،988 خلال نفس الفترة من العام، وارتفعت بنسبة 0.2% إلى 457،153 من 456،023 في أوروبا، حيث تمكنت "كيا" من إثبات حضور قوي في الأسواق من خلال "كيا تيلورايد" السيارة الرياضية متعددة الأغراض، وهو نموذج مصمم خصيصًا للسوق الأمريكية.



سجلت الشركات المصنعة الأخرى انخفاضا في المبيعات في شهر يونيو بسبب ضعف الطلب على طرازاتها المختلفة.



وصلت مبيعات جنرال موتورز كوريا 36،451 سيارة، بانخفاض 22% من 46،546 سيارة سجلتها في العام السابق بسبب ضعف الطلب على سياراتها السيدان والرياضية متعددة الأغراض.



وانخفضت مبيعات سانج- يونج بنسبة 18% إلى 10،159 من 12،434 خلال نفس الفترة، وهبطت مبيعات رينو سامسونغ بنسبة 25% إلى 11،122 من 14،801.



وأظهرت البيانات أن المبيعات الإجمالية للشركات الخمس انخفضت خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 4.9% إلى 3،867،915 من 4،067،452 في الفترة نفسها من العام الماضي.