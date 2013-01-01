الشورى البحرينى يشارك فى المنتدى الدولى الثانى للتطوير البرلمانى

شارك وفد من مجلس الشورى بمملكة البحرين، والذي يضم في عضويته كلًا من درويش أحمد المناعي، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان، وعلي عبدالله العرادي، عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، شارك في أعمال المنتدى الدولي الثاني " للتطوير البرلماني" وكذلك المؤتمر البرلماني (روسيا - أفريقيا) والذي سيعقد في العاصمة الروسية موسكو بين 30 يونيو و3 يوليو 2019م بدعوة من رئيس مجلس الدوما الروسي.



وفي إطار هذه المشاركة أكد درويش المناعي، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان، على أهمية المشاركات الدولية لمجلس الشورى في التجمعات البرلمانية الإقليمية والدولية، لتوطيد العلاقات البرلمانية والاستفادة من التجارب والخبرات والتعرف على المدارس التشريعية المختلفة، لافتًا إلى أهمية الموضوعات التي سيتضمنها المنتدى والتي تركز على أهمية الأمن الدولى ودور المؤسسات التشريعية فى دعم السلم والاستقرار.



من جهته، اعتبر علي عبدالله العرادي أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص مجلس الشورى في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز العلاقات مع مختلف البرلمانات الدولية الفاعلة، بما يدعم السياسة العامة لمملكة البحرين القائمة على التعاون بما يحقق المصالح المشتركة، معتبرًا أن العلاقة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الروسية علاقة تاريخية تم تعزيزها خلال السنوات الأخيرة بفضل حرص قيادتي البلدين على تنويع مجالات التشاور والتعاون.



ويناقش المنتدى ثلاثة محاور أساسية، يتعلق المحور الأول بالأمن الدولي- حوار التشريعات القانونية من أجل السلم والاستقرار، فيما يتناول المحور الثاني إعداد وسن القوانين وأسس القوانين الرقمية المستقبلية- التحديات والحلول، في حين يتناول المحور الثالث التعاون البرلماني- المبادئ والتوجهات والمؤسسات.



كما يتضمن جدول أعمال المنتدى جلسات عمل تتناول دور التشريعات والقوانين في محاربة الفقر وعدم المساواة، الحرب الإعلامية- كيف تتم عملية الانتصار على الأخبار الوهمية، إلى جانب التشريعات البيئية- الخطوات الفعالة المتبادلة من أجل عمليات التطوير، ودور الشباب في تطوير العمل البرلماني- الخبرة والأساسيات، فضلًا عن جلسة العمل المخصصة لمناقشة القانون الإنساني الدولي والتعاون الإنساني- دور البرلمانات والمؤسسات البرلمانية المشتركة.