الإثنين 01 يوليه 2019 الموافق 28 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

الشورى البحرينى يشارك فى المنتدى الدولى الثانى للتطوير البرلمانى

الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
طباعة
شارك وفد من مجلس الشورى بمملكة البحرين، والذي يضم في عضويته كلًا من درويش أحمد المناعي، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان، وعلي عبدالله العرادي، عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، شارك في أعمال المنتدى الدولي الثاني " للتطوير البرلماني" وكذلك المؤتمر البرلماني (روسيا - أفريقيا) والذي سيعقد في العاصمة الروسية موسكو بين 30 يونيو و3 يوليو 2019م بدعوة من رئيس مجلس الدوما الروسي.

وفي إطار هذه المشاركة أكد درويش المناعي، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان، على أهمية المشاركات الدولية لمجلس الشورى في التجمعات البرلمانية الإقليمية والدولية، لتوطيد العلاقات البرلمانية والاستفادة من التجارب والخبرات والتعرف على المدارس التشريعية المختلفة، لافتًا إلى أهمية الموضوعات التي سيتضمنها المنتدى والتي تركز على أهمية الأمن الدولى ودور المؤسسات التشريعية فى دعم السلم والاستقرار.

من جهته، اعتبر علي عبدالله العرادي أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص مجلس الشورى في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز العلاقات مع مختلف البرلمانات الدولية الفاعلة، بما يدعم السياسة العامة لمملكة البحرين القائمة على التعاون بما يحقق المصالح المشتركة، معتبرًا أن العلاقة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الروسية علاقة تاريخية تم تعزيزها خلال السنوات الأخيرة بفضل حرص قيادتي البلدين على تنويع مجالات التشاور والتعاون.

ويناقش المنتدى ثلاثة محاور أساسية، يتعلق المحور الأول بالأمن الدولي- حوار التشريعات القانونية من أجل السلم والاستقرار، فيما يتناول المحور الثاني إعداد وسن القوانين وأسس القوانين الرقمية المستقبلية- التحديات والحلول، في حين يتناول المحور الثالث التعاون البرلماني- المبادئ والتوجهات والمؤسسات.

كما يتضمن جدول أعمال المنتدى جلسات عمل تتناول دور التشريعات والقوانين في محاربة الفقر وعدم المساواة، الحرب الإعلامية- كيف تتم عملية الانتصار على الأخبار الوهمية، إلى جانب التشريعات البيئية- الخطوات الفعالة المتبادلة من أجل عمليات التطوير، ودور الشباب في تطوير العمل البرلماني- الخبرة والأساسيات، فضلًا عن جلسة العمل المخصصة لمناقشة القانون الإنساني الدولي والتعاون الإنساني- دور البرلمانات والمؤسسات البرلمانية المشتركة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

تشيلسي يعلن رحيل 5 لاعبين

منذ يوم

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

منذ حوالي 15 ساعة

"متنساس التوك توك".. رسالة عنيفة من رئيس الزمالك لكهربا

منذ حوالي 17 ساعة

"سقطة المنحط".. شاهد اضطراب الأجير محمد ناصر بعد تجاوزه في حق أردوغان بالخطأ

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

مصير منتخب مصر بعد تصدره لمجموعته في أمم افريقيا

"سقطة المنحط".. شاهد اضطراب الأجير محمد ناصر بعد تجاوزه في حق أردوغان بالخطأ

تشيلسي يعلن رحيل 5 لاعبين

ستوديو

سعيد محمود يكشف تاصيل خطوات تسجيل المواطنين فى منظومة التأمين الصحي

الصحة: خدمة التأمين الصحي الشامل لا تقل جودة المستشفيات الخاصة (فيديو)

شيريهان تودع عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة (شاهد)

فيديو.. أعضاء البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفارقة يكشفون كيف انضموا للبرنامج

ads

رياضة

كولن الألماني يعايد قائده السابق يوسف محمّد

السامبا والتانجو يتحديان شبح الإخفاقات في كلاسيكو جديد بكوبا أمريكا

نظافة الشباك لم ترحم مدرب مصر من الانتقادات المتواصلة

دنيس سواريس يعود إلى سلتا فيغو من بوابة برشلونة

الرئيس نيوز

طيار ألماني يُخطر مطار الغردقة بتلقيه استغاثة من مركب تتعرض للغرق برأس غارب

على مائدة الإفطار.. صلاح يبحث عن "الثراء"

مسؤول إسرائيلي: روسيا عطلت خدمة GPS بمطار بن جوريون.. وموسكو تنفي

بعد رحيل "العباسي".. ننشر قصيدة صلاح عبد الصبور عن "أول جندي رفع العلم في سيناء"

منوعات

الصين تواصل الإعفاءات الضريبية على شراء سيارات الطاقة الجديدة

علماء يكتشفون طريقة جديدة للبحث عن الحياة خارج الأرض

هروب أفعى "آكلة للبشر" ببريطانيا

أحذية مستوحاة من لوحات فنية

إسلام سياسي

خبير سياسي: حديث واشنطن عن عودة داعش محاولة لبث الرعب

إخواني منشق: الجماعة تريد تصدير فكرة المظلومية لتصعيد ضد مصر

معركة بالأسلحة في العاصمة الأفغانية بعد إصابة 65 في انفجار قوي

التحالف الدولي يعلن مقتل قياديين لـ"القاعدة" غرب سوريا

مقالات الرأي
عمرو خالد
المدد إلهى.. كلمة السر
ماجد حبته
عملاء.. مومياوات.. ومخابيل
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
المزيد
ads

الثقافة

"المختلف والمؤتلف" كتاب جديد لخلدون الشمعة عن منشورات المتوسط

مكتبة الإسكندرية تنظم دورة لقراءة وتحليل النقوش الآرامية

"أبوظبي للإعلام" تفتتح النسخة الثانية من مسابقة "أرى روايتي"

الليلة.. "الأفلام السينمائية الصينية" بالمركز الثقافي الصيني

صفحتنا ع الفيس بوك