مسئول أممى: لبنان يجب أن ينفذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية

أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لدي لبنان يان كوبيش، على أهمية قيام المسئولين اللبنانيين بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة، التى من شأنها تحقيق مصالح الشعب اللبنانى، مشددًا على أن هذه الإصلاحات مطلوبة ومهمة للغاية.



جاء ذلك في تصريح أدلى به المسئول الأممى عقب لقاء عقده مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، بمقر دار الفتوى، ظهر اليوم.



وأشار كوبيش إلى أهمية استمرار التعاون مع الأمم المتحدة، والابتعاد عن الخطابات السياسية غير المفيدة، مؤكدًا أن من أهداف المنظمة الأممية بذل كل الجهود الممكنة في سبيل مكافحة التطرف والعنف.



وشدد على أهمية التمسك بالدستور واتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطنى اللبنانى التي أنهت الحرب الأهلية) من قبل جميع القوى السياسية اللبنانية.