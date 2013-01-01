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عالم

الخليل: وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام فى دورا

الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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شهدت مدينة دورا جنوب الخليل، اليوم الإثنين، وقفة تضامنية دعما وإسنادا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضا لاعتقالهم الإداري.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي شارك فيها أهالي الأسرى وأسيرات وأسرى محررون، وعدد من الشخصيات الرسمية والأهلية، علم فلسطين وصور الأسرى المضربين عن الطعام، ولافتات كتب عليها "لا لسياسة الاعتقال الإداري" و"ليفنى البدن ليحيى الوطن"، وغيرها من الشعارات التي تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى، وأخرى تدعو مؤسسات المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للإفراج عنهم.

وقال نائب أمين سر حركة فتح، إقليم جنوب الخليل، كمال حسن: نحن مع أسرانا إرادتنا ومعنوياتنا عالية كما أسرانا الذين يخوضون إضرابهم عن الطعام، نطالب العالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف معاناتهم بالإفراج عنهم.

من جانبه، قال رئيس بلدية دورا، أحمد سلهوب: "صمود أسرانا التاريخي ومواجهتهم وتحديهم السجان بأمعائهم الخاوية رافعين شعار (نعم للجوع ولا للركوع)، هو أفضل رد على ما يسمى ورشة البحرين وصفقة القرن، نحن خلف قيادتنا ومؤسساتنا الوطنية على أرضنا باقون وفي وطننا صامدون، لا تغرينا أموال طائلة، وسنواصل مسيرة نضالنا حتى تحرير كافة الأسرى وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة".
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