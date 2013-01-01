حماس تدين القصف الإسرائيلى على الأراضى السورية

أدانت حركة حماس، اليوم الإثنين، القصف الإسرائيلي على مدن سوريا الليلة الماضية، والذى أسفر عن سقوط 4 مدنيين بينهم طفل رضيع.



وأضافت حماس في تصريح صحفي، أن العدوان الإسرائيلي السافر على سوريا وتعمد قتل أبناء الشعب السوري بدم بارد، يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي، هو الخطر الأكبر ليس على الشعب الفلسطيني فحسب، بل على المنطقة برمتها.



وأضافت حماس أن "الأزمة الداخلية التي تمر بها المنطقة شجعت هذا الكيان على جرائمه وانتهاكاته بحق شعوب المنطقة وأراضيها ومقدراتها، وشكلت له غطاء رأس.



يذكر أن الاحتلال الإسرائيلى شن غارة جوية على مواقع عسكرية فى حمص وضواحى العاصمة دمشق، أسفرت عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفل رضيع وإصابة 21 آخرين.