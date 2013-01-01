التحقيق مع 20 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية

تجري جهات التحقيق المختصة، تحقيقات موسعة مع 20 متهمًا جدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ممن ألقي القبض عليهم مؤخرًا، بتهمة نشر أخبار كاذبة.



ووفقًا لتحريات الأمن الوطني ومذكرات الضبط، فإن المتهمين ارتكبوا جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.



وتضمنت الاتهامات تولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.