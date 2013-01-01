رفع 1365 حالة إشغال بالبحيرة

وجه محافظ البحيرة، بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقارير أسبوعية عن نشاط قسم الإشغالات بنطاق مراكزهم والحملات اليومية والإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع شرطة المرافق للوقوف على مدى الانضباط ورفع كل الإشغالات من الشوارع لتطبيق وفرض سيادة القانون على المخالفين.



وصرح المحافظ بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور قامت بعمل حملات يومية لرفع الإشغالات بالمدينة أسفرت عن رفع عدد 1365حالة إشغال طريق.



وشدد محافظ البحيرة على تكثيف تلك الحملات واستمرارها على مدار اليوم بجميع مدن ومراكز المحافظة والتنسيق مع شرطة المرافق لعدم عودة تلك الإشغالات مرة أخرى بعد إزالتها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر القانونية لهم.