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عالم

الكرملين: العلاقات الدولية لا تعرف المستحيل

الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:41 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثني،  في سياق تعقيبه على آفاق عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأنه لا يوجد شيء مستحيل في العلاقات الدولية.

وقال بيسكوف إن لدى "الكرملين" العديد من التساؤلات لفهم النهج الأوكرانى لحل المشكلات القائمة بين الجانبين.

وأكد أنه لا يوجد شىء مستحيل في العلاقات الدولية، وأنه ليست هناك حاجة إلى اجتماع لمجرد الاجتماع، مشددًا على أن هناك حاجة إلى اجتماع يؤدي إلى نتيجة.

وأضاف المسئول الروسى أنه لا يزال هناك الكثير من علامات الاستفهام على جدول الأعمال، وأنه يتعين أن يكون لدى الروس فهم كامل لنهج نظرائهم الأوكرانيين في حل المشاكل الأكثر إلحاحًا، وهى تنفيذ "اتفاقيات مينسك" والاتصال المباشر مع ممثلى الجمهوريات "المعلنة من جانب واحد".
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