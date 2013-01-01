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حوادث

تحرير 985 مخالفة مرورية في القليوبية

الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء حسين
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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مرورية مكبرة برئاسة اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، لضبط المخالفات على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى، والطريق الدائرى.

أسفرت الحملة عن تحرير 985 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية، وتحرير 65 مخالفة انتظار خاطئ، 116 تصالح فورى، وسحب 19 دراجة نارية، وحجز 2 دراجة، وتحصيل مبلغ 17400 جنيه.

كما شن رجال المرور، حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائري بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 19 رخصة، و4 حالات تصالح، وتحصيل 2350 جنيه غرامة.
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