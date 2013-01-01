تحرير 985 مخالفة مرورية في القليوبية
الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:40 م
شيماء حسينطباعة
شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مرورية مكبرة برئاسة اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، لضبط المخالفات على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى، والطريق الدائرى.
أسفرت الحملة عن تحرير 985 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية، وتحرير 65 مخالفة انتظار خاطئ، 116 تصالح فورى، وسحب 19 دراجة نارية، وحجز 2 دراجة، وتحصيل مبلغ 17400 جنيه.
كما شن رجال المرور، حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائري بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 19 رخصة، و4 حالات تصالح، وتحصيل 2350 جنيه غرامة.
أسفرت الحملة عن تحرير 985 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية، وتحرير 65 مخالفة انتظار خاطئ، 116 تصالح فورى، وسحب 19 دراجة نارية، وحجز 2 دراجة، وتحصيل مبلغ 17400 جنيه.
كما شن رجال المرور، حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائري بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 19 رخصة، و4 حالات تصالح، وتحصيل 2350 جنيه غرامة.