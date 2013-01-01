افتتاح مركز للإنزال السمكي في الساحل الغربي اليمني بدعم إماراتي

بدعم إماراتي تم أمس افتتاح " مركز الإنزال السمكي" في منطقة المتينة التابعة لمديرية التحيتا بالساحل الغربي لليمن وتزويده بمنظومة طاقة شمسية متكاملة.



و قال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي اليمني إن أكثر من 4 آلاف صياد في مناطق " المتينة والجلبة ورأس الحسي والنخيل والسقف والغويرق والبقعة والفازة" سيستفيدون من هذا المركز الذي يأتي ضمن 24 مركزا للإنزال السمكي تم تأهيلها وإنشاؤها من قبل دولة الإمارات بالساحل الغربي لليمن.



و أشار إلى أن هذا المشروع سينهي بشكل جذري معاناة الصيادين خاصة وأن هذه المنطقة كانت تفتقر إلى مركز إنزال سمكي.. موضحا أن المشتغلين في مجال الاصطياد السمكي في المنطقة بدأوا عملهم ما سيعود بالخير على سكانها البالغ عددهم أكثر من 9 آلاف نسمة.



من جهته، أكد حسن علي ابراهيم هنبيق مدير عام مديرية التحيتا رئيس مجلسها المحلي أن مركز الإنزال السمكي الذي تم إنشاؤه بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سيسهم بشكل كبير في تحسين معيشة الصيادين في المتينة والمناطق المجاورة لها.