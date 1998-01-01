التايم:"صفقة القرن" فاشلة.. والعرب لن يقبلوا إلا بدولة فلسطينية مستقلة

أكدت مجلة "تايم" الأمريكية، أن الفلسطينيين لن يشتروا ما يبيعه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر بشأن عملية السلام.



وتابعت أن كوشنر يعتقد أن الحوافز النقدية قد تغري الفلسطينيين وتجعلهم يوافقون على التنازل عن أراضيهم.



وقال حسام زملوت، رئيس البعثة الفلسطينية إلى المملكة المتحدة، إن خطة كوشنر "تضع العربة الاقتصادية أمام الحصان السياسي"، وليس الغرض منها العمل، بل إنها مصممة على قتل الوقت لإسرائيل؛ كي تكمل احتلال وضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع إلقاء اللوم على الفلسطينيين لعدم ركوب حصان سياسي ميت.



وأوضحت المجلة، أن كل خطط كوشنر ما هي إلا حوافز للإسرائيليين ومحاولات لإجبار العالم العربي على تطبيع العلاقات معها.



وأشارت إلى أنه حتى الآن لم تتضح ملامح صفقة القرن الأمريكية التي يروج لها الرئيس دونالد ترامب، إلا أن تأخير دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي دونالد ترامب لإجراء انتخابات مبكرة العام الماضي، قد كشفت عن ملامح الخطة بالكامل، ما دفع كوشنر للإعلان عن إصدارها بعد شهر رمضان، إلا أن فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة لم يعد متوقعًا الإعلان عن الصفقة قبل فصل الخريف المقبل.



وأوضحت أن دور الدول العربية هو بمثابة مفتاح لأي خطة سلام محتملة في المنطقة، وقد كرر القادة العرب التزامهم وتمسكهم بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ووفقًا للاستطلاع الذي أجراه معهد إسرائيل للديمقراطية ومقره القدس، فإن حوالي نصف الإسرائيليين يؤيدون أيضًا حل الدولتين، لكن هذا الدعم يقترن بـ "شكوك عميقة حول ما إذا كان هناك أي احتمال ملموس لحدوث ذلك"، كما يقول يوهانان بليسنر، رئيس المعهد.