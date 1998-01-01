رئيس وزراء الهند يأسف لسقوط ضحايا في حادث تحطم حافلة بولاية (جامو وكشمير)

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن أسفه وحزنه العميق لسقوط ضحايا في حادث تحطم حافلة في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين بولاية "جامو وكشمير".

كما أعرب مودي - وفقا لقناة (إن دي تي في) الهندية - عن تعازيه لعائلات الضحايا وذويهم وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث الذي وقع بمنطقة "كيشتوار".

وأعلن مسئولون في الهند اليوم (الإثنين) مقتل 33 شخصا وإصابة 22 آخرين بجروح، في حادث تحطم حافلة ركاب وسقوطها في ممر ضيق بمنطقة "كيشتوار" في ولاية "جامو وكشمير".

يشار إلى أنه من الأسباب الشائعة لوقوع حوادث السير في الهند هو الطرق السيئة والقيادة المتهورة للسائقين.

