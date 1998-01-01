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عالم

الصين: تسيير خطين جويين مباشرين مع نيس بفرنسا وبانكوك بتايلاند

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:41 م
جريدة الدستور
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أعلنت الصين، اليوم الإثنين، إطلاق خطين جويين مباشرين، الأول يربط بين العاصمة (بكين) ومدينة (نيس) جنوب شرقي فرنسا، والثاني يربط مدينة (قوييانغ) بمقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين و(بانكوك) عاصمة تايلاند.

وذكرت الشركة الصينية للخطوط الجوية الدولية- في بيان اليوم- أنها ستفتح خطا جويا مباشرا جديدا يربط بين بكين ونيس ابتداء من الثاني من أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن الخط الجديد هو الثاني المباشر الذي يربط العاصمة الصينية بمدينة فرنسية بعد باريس، ما سيسهم في تعزيز ربط الحزام والطريق.

وأضافت الشركة، أنه سيتم تشغيل الخدمة أيام الأربعاء والجمعة والأحد من كل أسبوع، على متن طائرة إيرباص (إيه 350) عريضة البدن.

من جهتها، أعلنت شركة جنوب الصين للخطوط الجوية افتتاح خط جوي مباشر يربط بين مدينة (قوييانغ) عاصمة مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين و(بانكوك) بتايلاند في 11 يوليو الجاري.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تشغيل الخدمة ثلاثة أيام أسبوعيا، وأن الخط الجديد سيعزز التجارة والسياحة والتبادل الثقافي بين الجانبين.
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