الصين تدين تصريحات وزير خارجية بريطانيا حول هونج كونج

أدانت الصين، اليوم الاثنين، وشجبت تصريحات وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، حول منطقة (هونج كونج) الإدارية الخاصة، واصفة تلك التصريحات بأنها "عشوائية".



جاء ذلك خلال تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تصريح وزير الخارجية البريطاني الذي قال فيه: "إن بلاده تراقب الأحداث في هونج كونج، وتواصل الضغط على الحكومة الصينية لاحترام البنود التي تم بموجبها تسليم المستعمرة البريطانية السابقة إلى بكين".



وقال شوانغ إن "منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عادت الآن إلى الصين، وانتهت الفترة الانتقالية"، مؤكدا أن الالتزامات المتعلقة بالإعلان الصيني البريطاني المشترك الخاص بهونج كونج تم تنفيذها بالكامل، مشددا على أن الحكومة الصينية تحكم هونج كونج وفقا للدستور والقانون، وأن شئون هونج كونج هي شئون داخلية خاصة بالصين.



وأضاف: "إن الجانب البريطاني أصدر تصريحات عشوائية بشأن هونج كونج، ونحن نشجب وندين ذلك، وندعوه للتوقف عن إصدار مثل هذه التصريحات".