الإثنين 01 يوليه 2019 الموافق 28 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

الصين تدين تصريحات وزير خارجية بريطانيا حول هونج كونج

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:40 م
وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت
أ ش أ
طباعة
أدانت الصين، اليوم الاثنين، وشجبت تصريحات وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، حول منطقة (هونج كونج) الإدارية الخاصة، واصفة تلك التصريحات بأنها "عشوائية".

جاء ذلك خلال تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تصريح وزير الخارجية البريطاني الذي قال فيه: "إن بلاده تراقب الأحداث في هونج كونج، وتواصل الضغط على الحكومة الصينية لاحترام البنود التي تم بموجبها تسليم المستعمرة البريطانية السابقة إلى بكين".

وقال شوانغ إن "منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عادت الآن إلى الصين، وانتهت الفترة الانتقالية"، مؤكدا أن الالتزامات المتعلقة بالإعلان الصيني البريطاني المشترك الخاص بهونج كونج تم تنفيذها بالكامل، مشددا على أن الحكومة الصينية تحكم هونج كونج وفقا للدستور والقانون، وأن شئون هونج كونج هي شئون داخلية خاصة بالصين.

وأضاف: "إن الجانب البريطاني أصدر تصريحات عشوائية بشأن هونج كونج، ونحن نشجب وندين ذلك، وندعوه للتوقف عن إصدار مثل هذه التصريحات".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

"سقطة المنحط".. شاهد اضطراب الأجير محمد ناصر بعد تجاوزه في حق أردوغان بالخطأ

منذ ساعتين و 12 دقيقة

كولومبيا تضع حارسها الأسطورى فى ورطة

منذ ساعة و 25 دقيقة

توافد الفنانين على مسجد السيدة نفسية لحضور جنازة عزت أبو عوف

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تشيلسي يعلن رحيل 5 لاعبين

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

مصير منتخب مصر بعد تصدره لمجموعته في أمم افريقيا

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

وصول جثمان الفنان عزت أبوعوف إلى مسجد السيدة نفيسة

تشيلسي يعلن رحيل 5 لاعبين

ستوديو

شاهد.. وصول جثمان عزت أبوعوف إلى مسجد السيدة نفيسة

منتخب مصر بدون ملابس فى بطولة أمم إفريقيا 1998.. تعرف على القصة (فيديو)

المالية: الموازنة العامة تستهدف الاستثمار فى التنمية البشرية والبنية التحتية

فيديو.. أحمد فلوكس: علاقتى بإياد نصار فى "الممر" عكس الحقيقة

ads

رياضة

لا مبالاة فان دي بيك بعرض ريال مدريد يشجع توتنهام وإيفرتون

طارق سليمان: أتمنى تتويج الشناوى بلقب أفضل حارس فى أمم إفريقيا

مدرب أهلى جدة الجديد يعد بالمتعة الكروية ويحدد مصير الأجانب

جوارديولا يريد التعاقد مع نجم يوفنتوس

منوعات

قتيل لـ"الكوبرا العربية" بالسعودية

انحسار المياه يكشف عن قصر أثري "غامض" في العراق

تراجع طفيف في عدد العاطلين عن العمل بألمانيا الشهر الماضي

معهد "دانات" يصدر أول شهادة فحص لبصمة الحمض النووي للمرجان

إسلام سياسي

خبير سياسي: حديث واشنطن عن عودة داعش محاولة لبث الرعب

إخواني منشق: الجماعة تريد تصدير فكرة المظلومية لتصعيد ضد مصر

معركة بالأسلحة في العاصمة الأفغانية بعد إصابة 65 في انفجار قوي

التحالف الدولي يعلن مقتل قياديين لـ"القاعدة" غرب سوريا

مقالات الرأي
عمرو خالد
المدد إلهى.. كلمة السر
ماجد حبته
عملاء.. مومياوات.. ومخابيل
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
المزيد
ads

الثقافة

محمد الشحات يكتب 28 قصيدة لابنه المغترب في "سيعود من بلد بعيد"

غدًا.. جابر عصفور يشارك في ندوة لتكريم اسم بشير السباعي

واحات مصر في "مجلة "الثقافة الجديدة"

عدد خاص من مجلة ميريت حول "الجسد في الأدب الثقافة والدين"

صفحتنا ع الفيس بوك