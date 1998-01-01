لا مبالاة فان دي بيك بعرض ريال مدريد يشجع توتنهام وإيفرتون

يقوم لاعب خط وسط ​أياكس​، ​دوني فان دي بيك​، بدراسة مجموعة كبيرة من العروض تلقاها من أكبر الأندية الأوروبية.



وقالت "آس الإسبانية" إن لدى فان دي بيك ما يصل إلى ثمانية عروض مهمة أمامه، ومن بينها واحد من ​ريال مدريد​، كما أن هناك عرضين من ​توتنهام​ وإيفرتون، لكن الهولندي غير مقتنع بالانتقال إلى مدريد.



ويسعى أياكس إلى بيع اللاعب الهولندي مقابل مبلغ يتراوح بين 50 و60 مليون يورو.



ويريد لاعب خط الوسط مغادرة أياكس فقط مع ضمان الحصول على كرة قدم منتظمة مع الفريق الأول.