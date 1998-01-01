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مصر

الصحة: إطلاق التأمين الشامل اليوم حلم منذ 20 عاما

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:34 م
الصحة
الصحة
محمد إبراهيم
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أكدت وزارة الصحة والسكان، أن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل اليوم هو بمثابة حلم للقطاع الصحي منذ 20 عاما.

ووجهت وزيرة الصحة الشكر، خلال مؤتمر تدشين منظومة التأمين الشامل في مقر مجلس الوزراء منذ قليل، لكل الجهات في الدولة لمساهمتها في المنظومة، ومن بينها الجيش والمخابرات العامة، كما وجهت الشكر لمؤسسة مجدي يعقوب والأزهر الشريف وجهات أخرى.

وأوضحت الوزارة، أن الدفعة الثانية لتدريب الأطباء العاملين بالمنظومة في انجلترا سيسافرون خلال أيام، حيث ستسافر دفعات مكونة من 35 طبيبا حتى نصل لـ 300 طبيب أسرة.

وأشارت إلى أن المنظومة ستقلل عبء العلاج من كاهل الأسرة المصرية، مضيفة: «مفيش إنفاق من الجيب مباشرة للكشف والتشخيص عليها».

وشددت على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع التفاصيل الدقيقة لتطبيق المنظومة حتى تخرج في أعلى جودة ومستوى يليق بالمصريين.

وأشارت إلى أن باب تسجيل الأسر في المنظومة في بورسعيد مستمر حتى أول سبتمبر، وبعدها لو كان المواطن غير مشترك أو مسدد لاشتراكاته سيدفع الخدمة بسعرها الحقيقي دون أى دعم، ولن تكون مجانية تماما.

ولفتت إلى أنه مع انطلاق التأمين في بورسعيد لن يكون هناك علاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي بصورته القديمة.

وأوضحت أن أى محافظة ستبدأ المنظومة فيها ستعمل لمدة شهرين بشكل تجريبي لتكون فرصة لتسجيل الأسر لنفسها قبل دفع للخدمة بسعرها الحقيقي، وهو سعر يختلف عن الأسعار القديمة تماما نظرا لمستوى الخدمة المقدمة فيها.

وأشارت إلى أن لوجو التأمين الشامل مستمد من زهرة اللوتس وهى رمز العلاج لدى الفراعنة، ورمز للحماية التى تقدمها الدولة فيهم.
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