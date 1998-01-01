اليوم.. بدء مبادرة الرئيس لصحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدى

أكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، المهندس أيسم صلاح، أن الوزارة بدأت اليوم مبادرة الرئيس لصحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في 9 محافظات، هي: جنوب سيناء، مطروح، بورسعيد، الإسكندرية، البحيرة، دمياط، القليوبية، الفيوم، وأسيوط، تستهدف ٨ ملايين سيدة فوق ٣٥ عامًا.



وأوضح أن وزارة الصحة وضعت خطة تنسيقية بين المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة بمختلف المحافظات، لتوحيد آلية تقديم الخدمة الطبية للمرأة المصرية من خلال المبادرة الرئاسية لصحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي.



وأشار، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه تم الانتهاء من تدريب جميع الفرق الطبية المشاركة فى الحملة فى محافظات المرحلة الأولى على إجراءات الفحص واكتشاف الأمراض لدى السيدات؛ حيث تم تدريب 1300 فريق يضم كل فريق "2 تمريض ومثقفة صحية وطبيبة" بإجمالى 5200 عضو من القائمين على الحملة، مؤكدًا أن جميعهن من السيدات.



ولفت إلى أنه تم توريد جميع الأجهزة الطبية إلى نقاط المسح فى الوحدات الصحية بمحافظات المرحلة الأولى والخاصة بفحص سرطان الثدى والأمراض غير السارية، لافتًا إلى أنه تم تحديد 1300 نقطة مسح تقريبًا فى 9 محافظات، لإجراء الفحص الطبى على 8 ملايين و700 ألف سيدة مستهدفة من المسح.