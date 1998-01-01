التعليم تنهي جدل أخطاء امتحان علم النفس والاجتماع

علقت اللجنة الفنية، لواضعي امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة، على وجود أخطاء فنية بسؤالين.



وأوضحت اللجنة، في منشور قدمته إلى نائب رئيس عام الامتحان، كالتالي:



أولا: ما أثير بشأن سؤال "المثير الشرطي قادر بمفرده على انتزاع الاستجابة الطبيعية" أنه يحتمل إجابتين:



هذه العبارة صواب، والمطلوب شرح الاستجابة الشرطية فقط، والعبارة جاءت نصا من الكتاب المدرسي (صفحة 11) تحت عنصر الاستجابة الشرطية لذلك فإن إجابة السؤال لا تحتمل إجابتين.





ثانيا: سؤال تعمل العولمة على توحيد العالم:



العبارة خطأ كما أنها جاءت نصا من الكتاب المدرسي (صفحة 106)، تحت عنصر التباين في مستوى التنمية فإنها تؤدي لتعميق صور التباين، ولذلك فإن إجابة السؤال لا تحتمل إجابتين.



وأكدت اللجنة الفنية، أن ما أثير بشأن وجود أخطاء فنية بالامتحان، فإنه ناتج عن عدم القراءة الواعية للكتاب المدرسي.