طارق سليمان: أتمنى تتويج الشناوى بلقب أفضل حارس فى أمم إفريقيا

قال طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى المصرى، إنه سعيد للغاية بالمستويات التي يقدمها حارس المرمى محمد الشناوي حاليًا مع المنتخب المصرى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم المقامة في مصر حتى 19 يوليو الجاري.



وأكد سليمان أنه يتمنى تتويج الشناوي بلقب أفضل حارس مرمى في البطولة الإفريقية.



وحقق المنتخب المصري الفوز في مبارياته الثلاث بالمجموعة الأولى، ليحرز صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط، وقد واصل الحفاظ على نظافة شباكه بالفوز على نظيره الأوغندي 2 / صفر في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة مساء الأحد.



وقال سليمان في تصريحات صحفية اليوم الإثنين : "الشناوي قدم مباراة كبيرة أمام أوغندا أمس"، مضيفًا أن الشناوي كان نجم المباراة ونجح في التعامل ببراعة شديدة مع جميع الكرات الخطرة التى تعرض لها مرمى المنتخب، مشيرًا إلى أن مستواه يرتفع من مباراة إلى أخرى في البطولة.



وأوضح سليمان أن الشناوي يعيش حالة من التركيز الشديد وحافظ على نظافة شباكه في المباريات الثلاث للمنتخب بالبطولة، "وهو أمر يدعو إلى السعادة والتفاؤل بشأن فرص اللاعب في التتويج بلقب الأفضل في البطولة الحالية، ولكن هذا الأمر ليس فرديًا، فهو عمل جماعي، خاصة أن التتويج بالألقاب الفردية يحتاج إلي نجاح الفريق بشكل عام في السير لخطوات بعيدة في البطولة".



وأشار سليمان إلى أن المنتخب البطل عادة ما يحصد أغلب الألقاب الفردية فى البطولات، "لذلك أتمنى أن يواصل المنتخب المصري مشواره بنجاح، وأن يكون اللقب من نصيبنا للوصول إلى البطولة الثامنة، وكذلك الألقاب الفردية الخاصة بأفضل لاعب وأفضل حارس وهداف البطولة".