إيمي سالم لعزت أبو عوف: "وداعًا أبويا التاني"



نعت الفنانة إيمي سالم الفنان الراحل عزت أبوعوف الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الإثنين، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



ونشرت سالم صورة للراحل، وعلقت عليها: "أنت بالنسبالي مش مجرد فنان ونجم اشتغلت معاه أكتر من مرة.. انت بالنسبالي كنت ابويا التاني.. وحبك جوايا كان مختلف.. كنت على طول جنبي لما بحتاجلك.. مع السلامة يا أحلى وأطيب وأغلى عزت.. حتوحشني قعدتنا في الليفينج وفرجتنا على الافلام القديمه اللي كنت بتحكيلي تاريخ كل فيلم فيهم... وضحكتك اللي كانت ملازمانا طول القعده... بس انت تعبت قوي في الاخر.. نام وارتاح حتى ان نلتقي.. حتوحشني قوي بجد.. لا اله الا الله،انا لله وانا اليه راجعون".



ورحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين.



وتجدر الإشارة إلى أن اَخر ظهور للفنان عزت أبوعوف كان في رمضان الماضي، إذ شارك في إعلان تابع لإحدى شركات الاتصالات، بجانب المطرب عمرو دياب، كما أنه تعاقد على الاشتراك مع الفنان تامر حسني في فيلمه المقبل.