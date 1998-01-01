مهرجان دبي السينمائي لعزت أبو عوف: ستظل في قلوب الملايين

حرص القائمون على مهرجان دبي السينمائي الدولي، على نعي الفنان الراحل عزت أبو عوف الذي وافته المنية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عام بإحدى مستشفيات منطقة المهندسين إثر تعرضه لانخفاض شديد بضغط الدم.



وقام حساب المهرجان الرسمي بمشاركة صورة للراحل عبر "إنستجرام" وعلق عليها قائلًا: "وداعًا عزت أبو عوف.. نجم أضاء الشاشة، بحضور أخاذ وأداء رائع وتجسيد مميز لمختلف الأدوار والشخصيات.. ستظل في قلوب الملايين".



وكان الفنان الكبير عزت أبو عوف قد توفي فجر اليوم عن عمر يناهز الـ70 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية منذ فترة دخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج، وكان أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى.