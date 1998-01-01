وزيرة الصحة: بدء تجهيز 3 محافظات أخرى للتأمين الشامل

قالت وزيرة الصحة والسكان، إن أول العام المقبل 2020 سيشهد إدخال محافظات أخرى لمنظومة التأمين الصحي الشامل تباعا.



وأضافت الوزيرة، في مؤتمر صحفي منذ قليل بمقر مجلس الوزراء، أنه بدءًا من اليوم تم العمل على ميكنة المنظومة استعدادا لتقديمها في محافظات الأقصر والإسماعيلية والسويس لتخلف بورسعيد في منظومة التأمين الصحي الشامل.



وأوضحت أن باقي محافظات الجمهورية ستعمل تباعا في المنظومة، عقب تدشينها في المحافظات الأخرى وتذليل العقبات تباعا كلما تم رصدها، وهو الغرض من البدء التجريبي.



جاء ذلك عقب تدشين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للمنظومة قبل وقت قليل لمحافظة بورسعيد إيذانا ببدءها فعليا خلال مؤتمر صحفي كبير يشارك فيه وزراء الصحة والمالية والإنتاج الحربي والاتصالات ومسئولي التأمين الصحي.