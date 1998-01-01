ضبط 43 متهمًا مطلوب إحضارهم في قضايا متنوعة

شن قطاع الأمن العام حملات موسعة في إطار توجيهات وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وضبط محرزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والعناصر الإجرامية الخطرة.



أسفرت جهود تلك الحملات - خلال 48 ساعة - بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين، عن ضبط 43 متهمًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، 5 هاربين من تنفيذ حكم المراقبة.



تم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.