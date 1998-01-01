روجينا لعزت أبو عوف: "وداعًا أطيب قلب"



نعت الفنانة روجينا الفنان الراحل عزت أبوعوف الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الإثنين، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



ونشرت روجينا صورة للراحل، وعلقت عليها: "وداعا صاحب أطيب وأحن قلب فى الدنيا وداعا الأخ والصديق وداعا أعز الناس، عزت أبو عوف في ذمه الله انا لله وانا اليه راجعون..اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة"



ورحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين.



والجدير بالذكر أن اَخر ظهور للفنان عزت أبوعوف كان في رمضان الماضي، إذ شارك في إعلان تابع لإحدى شركات الاتصالات، بجانب المطرب عمرو دياب، كما أنه تعاقد على الاشتراك مع الفنان تامر حسني في فيلمه المقبل.



