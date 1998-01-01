جوارديولا يريد التعاقد مع نجم يوفنتوس

يتطلع مانشستر سيتي إلى التعاقد مع ليوناردو بونوتشي، لاعب ​يوفنتوس​ المخضرم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وتقول "ميرور" إن سيتي دخل في منافسة مع باريس سان جيرمان في السباق للتعاقد مع مدافع يوفنتوس بونوتشي.



ويريد مدرب ​السيتي​، ​بيب غوارديول، تعويض رحيل قائد الفريق ​فينسنت كومباني​ هذا الصيف.



وتم ربط سيتي بمدافع ​ليستر سيتي​ ​هاري ماغواير​، الذي حدد ناديه سعره بنحو 80 مليون جنيه إسترليني، كما إنه مطلوب أيضًا من قِبل ​مانشستر يونايتد​.



ورغم ذلك، فقد أشارت التقارير الأخيرة فى إيطاليا إلى أن غوارديولا يفكر أيضًا في الاستفادة من خدمات الإيطالي بونوتشي.