جوارديولا يريد التعاقد مع نجم يوفنتوس
الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:25 م
وكالاتطباعة
يتطلع مانشستر سيتي إلى التعاقد مع ليوناردو بونوتشي، لاعب يوفنتوس المخضرم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتقول "ميرور" إن سيتي دخل في منافسة مع باريس سان جيرمان في السباق للتعاقد مع مدافع يوفنتوس بونوتشي.
ويريد مدرب السيتي، بيب غوارديول، تعويض رحيل قائد الفريق فينسنت كومباني هذا الصيف.
وتم ربط سيتي بمدافع ليستر سيتي هاري ماغواير، الذي حدد ناديه سعره بنحو 80 مليون جنيه إسترليني، كما إنه مطلوب أيضًا من قِبل مانشستر يونايتد.
ورغم ذلك، فقد أشارت التقارير الأخيرة فى إيطاليا إلى أن غوارديولا يفكر أيضًا في الاستفادة من خدمات الإيطالي بونوتشي.
وتقول "ميرور" إن سيتي دخل في منافسة مع باريس سان جيرمان في السباق للتعاقد مع مدافع يوفنتوس بونوتشي.
ويريد مدرب السيتي، بيب غوارديول، تعويض رحيل قائد الفريق فينسنت كومباني هذا الصيف.
وتم ربط سيتي بمدافع ليستر سيتي هاري ماغواير، الذي حدد ناديه سعره بنحو 80 مليون جنيه إسترليني، كما إنه مطلوب أيضًا من قِبل مانشستر يونايتد.
ورغم ذلك، فقد أشارت التقارير الأخيرة فى إيطاليا إلى أن غوارديولا يفكر أيضًا في الاستفادة من خدمات الإيطالي بونوتشي.