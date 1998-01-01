سقوط 158 تاجر مخدرات في فخ الأمن العام

شن قطاع الأمن العام حملات موسعة في إطار توجيهات وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وضبط محرزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والعناصر الإجرامية الخطرة.



أسفرت جهود تلك الحملات - خلال 48 ساعة - بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط 149 قضية مخدرات بحوزة 158 متهمًا ضُبط بحوزتهم 19.300 كيلو جرام من مخدر البانجو، و9.300 كيلو جرام من مخدر الحشيش، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1.224 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 115 جرامًا، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 75 جرامًا، 2293 قرصًا مخدرًا.



تم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.