الأمطار الموسمية بالهند تعرقل حركة القطارات والرحلات الجوية فى مومباى

تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت مومباى العاصمة المالية للهند فى عرقلة حركة القطارات والرحلات الجوية بعدما غمرت المياه الطرق بأنحاء المدينة. وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية، أن السبل تقطعت بالآلاف داخل القطارات والمواصلات العامة، فيما تتوقع سلطات الأرصاد استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الـ 24 ساعة القادمة.



يشار إلى أن الفيضانات قتلت أكثر من 500 شخص في مومباي في عام 2005، وتحاول مومباي بناء نفسها كمقصد تجاري عالمى، إلا أن أجزاء واسعة منها تكافح للتغلب على توابع الأمطار الموسمية السنوية.



يأتي هذا فيما تشهد العديد من دول العالم موجات الحر التى تسببت في مقتل الكثيرين حول العالم في فرنسا وإسبانيا.