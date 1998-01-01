بدء أعمال الاختبارات الفنية والرياضية بمكتب تنسيق جامعة الزقازيق

يبدأ مكتب التنسيق بجامعة الزقازيق، أعماله لاختبارات القدرات الرياضية والفنية والموسيقية، يوم السبت المقبل الموافق الموافق 6 يوليو 2019، والتي تستمر حتى الخميس الموافق 20 من يوليو



وقال الدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، إنه تيسيرا على الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها، سوف يستقبل المكتب طلاب الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي بمعامل الحاسبات، بمبنى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، أمام مبنى الإدارة العامة للجامعة لإتاحة الفرصة للتسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيا بكليتي التربية الرياضية بنين وبنات وكلية التربية النوعية لشعبتي التربية الفنية والتربية الموسيقية، وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الـ3 عصرا يوميا خلال الفترة المقررة لذلك، بما فيها أيام الجمعة والسبت وأيام العطلات من خلال متخصيين فى شؤن التعليم والطلاب ومعامل الحاسب الآلى.