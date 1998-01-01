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فن

"صوت العرب": فوزنا بـ4 جوائز بمهرجان الإذاعة دليل التفوق المصري

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:21 م
الدكتورة لمياء محمود
الدكتورة لمياء محمود
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قالت الدكتورة لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب المصرية، إن حصول الشبكة على 4 جوائز في الدورة الـ20 للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون التي انعقدت بتونس، يعد دليلا على إبداع الزملاء في مختلف الإدارات في الإذاعة المصرية.. معربة عن فخرها بأن تكون هذه الجوائز لشبكة صوت العرب.

وأضافت لمياء - في تصريح خاص لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس على هامش فعاليات الحفل الختامي للمهرجان - أن الجائزة الأولى جاءت في مسابقة تبسيط العلوم وحصل عليها برنامج (بسيطة) للزميل محمد عبد العزيز، والجائزة الثانية في مسابقة المقطوعة الموسيقية وقدرها ٣ آلاف دولار وفاز بها المبدع الفنان الدكتور طارق عباس، كما حصل برنامج (النيل شريان حياة) للدكتور عبدالبديع فهمي على الجائزة الثانية في مسابقة بعيون عربية، كما حصل الزميل رضوان صوان على الجائزة الثانية كذلك في نشرات الأخبار.

وأكدت لمياء - التي تم تكريمها على هامش فاعليات المهرجان - أن الزملاء في الشبكة سيبذلون قصارى جهدهم للحصول على المزيد من الجوائز لمصر في مثل هذه المسابقات.

وقد أسدل الستار على فعاليات الدورة الـ 20 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مساء أمس الأحد بمدينة الثقافة بتونس العاصمة بمشاركة عدد كبير من النجوم المصريين والعرب، وأحيا الحفل الفنانة الفلسطينية نانسي حوا والفنان الفلسطيني يعقوب شاهين والفنان الأردني عمر العبداللات وفرقة جفرا للدبكة الشعبية الفلسطينية.

وقد خصص حفل اختتام المهرجان للإعلان عن الفائزين بالجوائز في هذه الدورة التي شهدت تنافسا على مختلف جوائزها بين العديد من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية.
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