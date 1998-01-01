تسليم 12 ألف فدان لزراعتها بالنخيل بمدينة بلاط في الوادي الجديد

قال رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد المهندس عادل عباس، إنه تم تسليم 12 ألف فدان لزراعتها بالنخيل لعدد من المستثمرين وصغار المزارعين، ضمن مبادرة زراعة مليوني نخلة والتي يتم تنفيذها على مستوى المحافظة.



وأضاف رئيس مركز بلاط - في تصريح اليوم الاثنين- أنه جاري تسليم 10 آلاف فدان أخرى، ليبلغ إجمالي الأفدنة التي تم تخصيصها 22 ألف فدان حتى الآن، مشيرا إلى أنه جاري تخصيص مساحات أخرى في ظل الإقبال الكبير من المواطنين بعد التسهيلات الكبيرة التي منحها محافظ الوادي الجديد للمستثمرين وصغار المزارعين.



وأوضح أن محافظ الوادي الجديد منح صغار المستثمرين تخفيضا قدره 20 % من قيمة الرسوم الخاصة بمشروعات زراعة النخيل بكافة مناطق المحافظة، مؤكدا أن المحافظ وجه بضرورة تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات أمام الشركات الاستثمارية الكبرى الراغبة في إقامة مشروعات زراعية خاصة النخيل بالمحافظة.