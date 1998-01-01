منى زكي لعزت أبو عوف: هتوحشنا يا دكتور

حرصت الفنانة منى زكي على نعي الفنان الراحل عزت أبو عوف الذي وافته المنية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عام بإحدى مستشفيات منطقة المهندسين إثر تعرضه لانخفاض شديد بضغط الدم.



وشاركت منى صورة للراحل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" وعلقت قائلة: "اللهم ادخله الفردوس الأعلى هتوحشنا أوى يا دكتور.. الفاتحة".



وكان الفنان الكبير عزت أبو عوف قد توفي فجر اليوم عن عمر يناهز الـ70 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية منذ فترة دخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج، وكان أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى.