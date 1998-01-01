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مصر

مدبولى: التأمين الصحى الشامل خطوة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ مصر

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:21 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بدأت عملية التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد التي يجري التجريب عليها فعليا بدءًا من اليوم ولمدة شهرين.

وتابع مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي بمقر رئاسة مجلس الوزراء لتدشين بدء منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أن هذا البرنامج خطوة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ مصر، وأنه ستتم دراسة العقبات والتحديات التي تواجه المنظومة في بورسعيد ومن ثم يتم بدء التعميم على باقي المحافظات تباعا وفقا للدراسة التي جرت عمليا على بورسعيد.

وأشار مدبولي إلى أن التحول الرقمي سيمكن كل مواطن من عمل أي شىء من بيته، وحتى نصل لهذا الأمر علينا أن نتكاتف جميعا لأن الأمر ليس سهلا ويحمل كثيرا من التفاصيل المعقدة التي نعمل على حلها وفق أدواتنا.

وتابع مدبولي في كلمته أن هناك دولا طبقت المنظومة ولكنها لم تتمكن من استدامتها بسبب الموارد المالية، وهو ما نسعى لتخطيه، وأدعوا المواطنين لتحمل جزء بسيط وهو مقابل الاشتراك السنوي، إضافة إلى أننا وفرنا جزءا كبيرا من خلال وزارة المالية إلى جانب الجزء السيادي.
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