تجديد حبس متهمين بسرقة "توك توك" في المرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، الإثنين، حبس متهمين بسرقة "توك توك" 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات، أن المتهمين هما "وائل.ع"، و"سمير. ف"، عاطلين، اعترفا بسرقة "التوك توك".



ترجع الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة المرج، يفيد بسرقة "توك توك"، بمنطقة المرج، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما.



وبسؤالهما اعترفا بسرقة "التوك توك" بهدف بيعه، وأرشدا عن مكان اختباءه، وبإبلاغ المجني عليه، تعرف على "التوك توك" الخاص به واتهمهما بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.