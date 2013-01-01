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رياضة

بينيتيز يوضح سبب رحيله عن نيوكاسل

الإثنين 01/يوليه/2019 - 11:16 ص
الإسباني رافائيل
الإسباني رافائيل بينيتيز
وكالات
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عث الإسباني رافائيل بينيتيز، المدير الفني السابق لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي، برسالة لجماهير الفريق في أعقاب رحيله عن المقعد الفني له، يوضح فيه أسباب رحيله.

وقال بينيتيز، في بيان رسمي نقلته صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية: "جماهير نيوكاسل الأعزاء، شكراً لكم على السنوات الثلاث الرائعة والأوقات الجميلة التي قضيناها في سنوات التحدي تلك".

وأضاف: "لقد كان معي دعمكم وتشجيعكم وحماسكم الذي لا يصدق في ملعب سانت جيمس بارك، هذا الدعم الذي ظل دوماً استثنائياً".

واسترجع بنيتيز الفوز 5-1 على توتنهام هوتسبير في 15 مايو 2016 بالقول: "الفوز على توتنهام 5-1 كان حدثاً عاطفياً مثيراً، ولقد شعرت دوماً بأنني أنتمي إلى نيوكاسل، وشكراً لكم على أنكم جعلتموني أشعر بالترحيب طوال الوقت وكأني في بيتي".

وواصل مدرب ليفربول الأسبق سرد مسيرته مع نيوكاسل: "من الفوز بدوري القسم الأول (شامبيونشيب) إلى موسمين في الدوري الإنجليزي الممتاز، كانت الجماهير والإدارة واللاعبون متحدين تماماً.. لقد رغبت في البقاء، لكني لم أكن أريد توقيع عقد تمديد فقط، وكنت أريد أن أكون جزءا من المشروع، لكن يبدو أن إدارة النادي لم تكن لها نفس الرؤية".

واختتم: "لم أندم مطلقاً على خطوة تدريب نيوكاسل، وأنا فخور بما حققناه معاً، وسيبقى نيوكاسل دوماً في قلبي".

يذكر أن مسألة بقاء بينيتيز في سانت جيمس بارك قد بقيت مثيرة للجدل ومصدر الخلاف بينه وبين إدارة النادي على مدار الأشهر الفائتة.
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