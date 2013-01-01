البحرين تشارك في المنتدى الدولي لتطوير النظام البرلماني

يشارك وفد مجلس النواب في المنتدى الدولي الثاني لتطوير النظام البرلماني الذي ينظمه للمرة الثانية مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي بموسكو من 1- 3 يوليو، برئاسة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب.



ويشارك الوفد في الجلسات العامة للمنتدى والتي تعرض موضوعات دور البرلمانات في تعزيز الأمن الدولي؛ وحوار المشرعين من أجل السلام والاستقرار، سن القوانين والإطار القانوني للمستقبل الرقمي:- التحديات والحلول، والتعاون البرلماني الدولي: المبادئ، والاتجاهات، والمؤسسات، بالإضافة الى مناقشة نقاط الدعم التشريعي للتنمية الاقتصادية الرقمية؛ أفضل الممارسات لتبادل التشريعات الوطنية، ووجهات نظر حول مناقشة عملية مؤسسات البرلمان الدولي.



كما يشارك الوفد في جلسات الطاولة المستديرة، التي تتضمن استعراض دور التنظيم القانوني في الحد من الفقر وعدم المساواة، الحروب الإعلامية:- كيف تتغلب على الأخبار المزيفة، موضوعات التفاعل الفعال من أجل التنمية المستدامة، ودور الشباب في تطوير النظام البرلماني: التجربة والأولويات، والقانون الدولي الإنساني والتعاون الإنساني:- دور البرلمانات والمؤسسات البرلمانية الدولية.



ويضم الوفد البرلماني، كل من النائب الدكتور هشام العشيري رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، والنائب محمد العباسي، والنائب يوسف زينل.