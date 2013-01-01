"المرور" تحدد رقمًا لإغاثة السيارات المعطلة

تواصل الإدارة العامة للمرور شن حملاتها المرورية على الطرق السريعة، حيث نشرت الرادارات المتحركة والثابتة على الطرق المؤدية للدائري الإقليمي وعلى الطريق الإقليمي للحد من تجاوز السرعات، وتفعيل خدمة الإغاثة المرورية إلى قطاع كبير من الطرق وسحب أي كثافات، كما تواصل إدارة المرور حملات رصد متعاطي المخدرات.



وحددت الإدارة العامة للمرور رقم الإغاثة المرورية ٠١٢٢١١١٠٠٠٠ للاتصال به في حالة وجود أي أعطال، كما أهابت بالمواطنين اتباع تعليمات المرور حفاظًا على سلامتهم.



ووجهت الإدارة العامة للمرور بضرورة رفع السيارات المتروكة بمحيط المنشآت الحيوية والميادين خشية استخدامها في أعمال إرهابية، كما وجهت بمراقبة الطريق الدائري ومتابعة حظر سير النقل الثقيل في أوقات الحظر تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.