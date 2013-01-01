العبيدي: احتفال المصريين بالثورة يغرس في نفوس الشباب حب الوطن

أكد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، بهجت العبيدي، أن هناك حرصا كبيرا من المصريين عموما ومن المصريين بالخارج على وجه الخصوص على الاحتفال بنجاح ثورتنا المجيدة في الثلاثين من يونيو، مؤكدا أن الاحتفال بالثورة إنما يعمق الشعور الوطني.



وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور" أن نزول المصريين للاحتفال بالثورة إنما يغرس في نفوس الشباب حب الوطن، كما يجعل الحدث الثوري الأهم في القرن الواحد والعشرين حاضرا حيا في النفوس، ليصبح قوة دفع لتحقيق كل أهداف الثورة والتي على رأسها حماية وحفظ وطننا الغالي ودحر الجماعات الإرهابية، وبناء دولة مصرية عصرية.



يذكر أنه احتشد، أمس، العديد من أبناء الجاليات المصرية بالخارج أمام مقرات السفارات المصرية، وذلك للمشاركة في إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو، باعثين رسالة إلى العالم كله تؤكد حبهم لوطنهم وتأييدهم للقيادة السياسية.